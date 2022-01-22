Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік, сценарист "Квартал 95" і обранець Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка" Олександр Еллерт поділився з фанатами в Instagram несподіваною проблемою. Виявилося, що артист ненавидить носити шапку взимку через те, що він псує його зачіску.

В соцмережі Олександр виклав кумедне фото в автомобілі, на якому показав, як виглядає, коли знімає головний убір. Оскільки у коміка густа шевелюра і модна стрижка, носіння шапки дійсно псує його зачіску.

"Це просто крик душі. ШАПКА! Ненавиджу шапку! Вірніше, то як я виглядаю, знімаючи її. Ну подивіться на мене. Щиро заздрю @evgenii.koshevoi @vladyama_official @realpotap @gordondmytro зараз можуть носити кепки, капелюхи, шапки, шкіру, що завгодно. Аааа і @yuriy_tkach ще. Там поки часткова вирубка, але для шапки кайф. Весь. Висловився", - написав Еллерт у підписі до фото, приправивши свій пост кумедними порівняннями.

Користувачі тут же почали коментувати публікацію артиста: "Дуже смішно, але це так і є!", "Дівчатам ще гірше", "Не прибідняйся. Красу нічим не зіпсувати", " Олександр, ви прекрасні навіть з-під шапки!", "Саня, тільки не стрижись під Кошового".

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