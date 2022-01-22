Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) прославився як продюсер і співак. Цього разу артист поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - перевтілення відомого коміка Луї Андерсона, який помер 21 січня. Як відомо, Андерсона кількома днями раніше госпіталізували з агресивною формою раку крові.
"Rest In Peace! Brother Louis! Геній комедії, Луї Андерсон пішов...обожнюю його перевтілення!", — висловив Потап.
Шанувальники залишили кілька коментарів під публікацією артиста: "Я тільки що дізналася, що такий був ...Легкого і швидкого йому переродження", "Моє дитинство пройшло з ним", "Світла пам'ять", "Згадую своє дитинство, коли бігли зі школи додому, щоб по Фоксу Кідсу подивитися про нього мультфільм...Він був епоха... І ось недавно знову на Новий Рік переглядала всі серії. Занурилася в щасливе дитинство", "Життя з Луї на Джетікс".
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