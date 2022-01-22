Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) прославился как продюсер и певец. На этот раз артист поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре - перевоплощение известного комика Луи Андерсона, который умер 21 января. Как известно, Андерсона несколькими днями ранее госпитализировали с агрессивной формой рака крови.
"Rest In Peace! Brother Louis! Гений комедии, Луи Андерсон ушёл...обожаю его перевоплощения!", — высказал Потап.
Поклонники оставили несколько комментариев под публикацией артиста: "Я только что узнала, что такой был ...Легкого и быстрого ему перерождения", "Моё детство прошло с ним", "Светлая память", "Вспоминаю свое детство, когда бежали из школы домой, чтобы по Фоксу Кидсу посмотреть о нем мультфильм...Он был Эпоха... И вот недавно снова на Новый год просматривала все серии. Погрузилась в счастливое детство", "Жизнь с Луи на джетикс".
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