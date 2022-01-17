Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который полетел на отдых со своей женой, певицей Настей Каменских, поделился новой фотографией.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 40-летний украинский артист, продюсер, телеведущий, режиссер Алексей Потапенко (выступает под псевдонимом Потап) часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

На этот раз Потап решил показать поклонникам фото со своей женой, 34-летней певицей Настей Каменских. Как известно, пара отдыхает в Мексике. На фото Потап и Настя, которые лежали в халатах в номере, прижались друг к другу. В сторис Каменских рассказала, что тогда шел дождь и они провели день в отеле.

"А дождь не капал на нашу couple", - написал Потап.

Поклонники написали много комментариев.

"Котики...","Такие классные 🥰 ", "Сильно мило 🥺💔 ", "Все просто, чисто и откровенно, любим вас❤️❤️❤️", "Какя прелесть муж и жена. Обожаю вас, вы самые лучшие 🔥🔥🔥 ", "Потап устал или разомлел возле своей красавицы?", "Потап, как вовчик возле лисички)))", - написали в сети.

Заметим, что на отдыхе Потап решил не бриться и отпустил себе седую бороду.

Ранее Politeka сообщала, что Настя Каменских в бикини с веревочками устроила жаркие танцы на пляже: эффектные кадры.

Напомним, что Потап из Каменских в халатах укрылись от дождя, прижавшись друг к другу: "Разомлел возле своей красавицы".

Также Politeka писала, что Каменских смутила неловким видом в маленьком купальнике: "Ну очень большой низ".