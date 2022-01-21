Украинцев предупредили о важной премьере сезона шоу «Голос країни-12», в котором собираются удивить новыми талантами и составом жюри.

До премьерного выпуска шоу "Голос країни-12" осталось несколько дней, и украинцам предстоит наблюдать за первыми победами и поражениями, пишет Politeka.net. Известно, что наставниками стали певцы Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова и Надя Дорофеева.

В Сети решили приоткрыть завесу тайны о том, кого ждать в первом выпуске. Так, на сцену выйдут Ярослав Гавянец – киборг, защищавший Донецкий аэропорт в 2015 году; Инесса Грицаенко, которой будет аккомпанировать сестра на саксофоне; крымская татарка Алия Хаджабадинова и этно-электропроект GG ГуляйГород, который споет трек «Веснянка» в современной обработке.

"Смогут ли они попасть в " Голос країни" — узнаем уже в это воскресенье!", - заинтриговали в посте.

Примечательно, что премьера состоится 23 января в 21:00 на телеканале 1+1.

Публикация быстро собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"Кажется будет неинтересно", "С нетерпением ждем", "Как по мне, что вы выставляли сторис фото некоторых участников, именно драйва я не почувствовал от них", "Хочется верить, что Полякова не опошлит эту передачу. В "Маске" это было ужасно😢".

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