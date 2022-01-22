Як передає Politeka.net, відомі ведучий Слава Дьомін показав кадри з допрем'єрного показу фільму "Любов і блогери" на своїй сторінці в Instagram. Ведучий не зміг пройти повз акторку Ольгу Сумську, не зробивши спільних кадрів.

"Оль батьківна, почекайте», - звернувся Дьомін до Сумський.

Допрем'єрний показ фільму" Любов і блогери " відвідали понад 100 українських зірок та інфлюенсерів. Серед них: Юрій Нікітін, Lida Lee, Павло Зібров, Олег Машуковський, Олександра Пустовіт, Міла Кузнєцова та багато інших.

Презентувати і подивитися разом із запрошеними глядачами фільм прийшли самі актори фільму: Ольга Сумська, Вадим Новицький, Назар Задніпровський, Анна Трінчер, Іван Кухарчук, Роман Свічкоренко та інші.

Ольга Сумська з'явилася на заході в безглуздому образі з короною на голові і яскравим макіяжем.

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