На фан-сторінці Джолі згадали, якою була і як виглядала її мама Маршелін, яка померла кілька років тому від раку.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото з Анджеліною і її матір'ю. Як відомо, у зірки в підлітковому віці були проблемні отношнія з матір'ю, оскільки Анджеліна посварила жінку з новим обранцем.

Через довгий час вони змогли налагодити спілкування, але воно вже не було таким добродушним, як колись раніше. Тому всі кадри з Джолі і її мамою тепер викликають чималий інтерес в мережі.

"Енджі та її мати разом на заході. Фотографія, яка нагадує нам про те, якою красивою була Маршалін Бертран і про велику співучасть, яке у неї було між матір'ю і дочкою ❤ ️ 😍 🖤 " - сказано в підписі.

"Бездоганна; була хороша і приваблива; ❤ ️ красива картинка; ❤️Мені подобається ця картинка; правильне материнство допомагає у формуванні правильної наступності, батьківство - це коротка довга історія.з любов'ю❤️🙌; яка гарна сім'я і фото..Значок❤️😍 👏 🙌; що мама, що дочка, як сестри 2 красуні!🙌 👏 😍 ",- пишуть в мережі.

Також на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених голлівудській актрисі і героїні бойовиків Анджеліні Джолі, опублікували архівні кадри, на яких зірка постала в несподіваному образі.

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