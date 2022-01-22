Перший епізод шоу "Майстер Шеф. Битва сезонів" не обійшовся без вильоту одного з учасників, стало відомо його ім'я.

22 січня відбулася довгоочікувана прем'єра шоу "МайстерШеф. Битва сезонів", в якому за звання кращого кулінара будуть битися запам'яталися глядачам учасники з попередніх сезонів проекту, пише Politeka.net.

Вже в першому ж епізоді сезону проект покинув один з учасників. Ним виявився Руслан Лучков, про що повідомляється на сторінці шоу в Instagram. Судді на чолі з Ектором Хіменес-Браво розкритикували страви, які Руслан представив їм для оцінки.

Раніше Руслан став суперфіналістом 9-го сезону "МайстерШеф". Вже 11 років Лучок виступає в травесті-шоу під сценічним ім'ям Лоліта Амбер. Однак, через не надто великі гонорари Руслан додатково працює офіціантом, при цьому мріючи стати кухарем. Однак, в цьому сезоні він не зміг пройти далі.

Українці бурхливо відреагували на його виліт з проекту.

"Просто красунчик! Пішов як людина", "а Русік видно більше виступає в шоу, раніше готував краще", "та звичайно, він би міг себе ще проявити, дуже цікавий хлопець і дуже яскравий! Удачі Вам Руслан!", "А взагалі шкода, шкода що в перший тиждень вже когось вигнали", "це було очікувано Руслан класний і шкода, що пішов так рано, але він реально слабенький", - пишуть люди.

Нагадаємо, Хіменес-Браво повеселив невдалими дублями на зйомках "Майстер Шеф" з Мартиновською і Ярославським.

Як повідомляла Politeka, чого чекати від "Майстер Шеф. Битва сезонів", Хіменес-Браво розкрив подробиці.

Також Politeka писала, що українці збунтувалися проти нової учасниці "Майстер Шеф. Битва сезонів".