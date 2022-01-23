Як повідомляє Politeka.net, дружину британського принца Вільяма Кейт Міддлтон викрили в копіюванні стилю Меган Маркл, яка є дружиною принца Гаррі. У мережі бурхливо обговорюють нові публічні виходи королівського подружжя, під час яких Кейт продемонструвала образи, схожі на які раніше бачили на Меган Маркл.

Так, наприклад, під час відвідування громадської лікарні в Ланкаширі Кейт одягла бежевий лук. Він складався з спідниці і водолазки, зверху вона накинула бежеве пальто класичного крою, а доповнила образ чобітьми в тон до вбрання. У мережі відзначили, що подібний класичний стиль частіше вибирає Меган, а ось Кейт більше любить сукні-пальто.

Як повідомляє видання OK Magazine, одна з користувачів соцмережі Twitter зазначила, що одна герцогиня просто копіює стиль інший. "Вона все пальто Меган Маркл скупила? Більше немає ніяких суконь-пальто?"–- написала дівчина.

До слова, в мережі обговорюють ще один образ під час публічного виходу Міддлтон. Нещодавно герцогиня Кембриджська відвідала Лондонський Музей, куди прийшла в синьому кашеміровому пальто. Подібний наряд кілька років тому продемонструвала герцогиня Сассекська Меган Маркл.

Нагадаємо, Принц Гаррі і Меган Маркл не хочуть залишатися в США: "Підшукують будинок в...".

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон спантеличила видом на нових фото на честь 40-річчя: "Взагалі на себе не схожа".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон і принц Вільям побалували дітей на Різдво: що дарують в королівській родині.