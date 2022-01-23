Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Святослав Вакарчук, який став зірковим тренером у новому сезоні "Голосу країни", поділився новиною про те, що на його сторінку в Instagram підписалися вже 100 тисяч фоловерів. Свій пост артист супроводив незвичайним фото.

Як видно, на фотографії Святослав зображений у цікавій локації, він стоїть біля стіни, на якій мозаїкою намальований портрет легендарного музиканта Фредді Мерк'юрі. Перед камерою співак з'явився в стильному образі, він засунув руки в кишені штанів і мило посміхається.

У підписі до публікації Вакарчук написав: "Деякі люди легко збирають 100 тисяч передплатників в Instagram. Мені виявилося легше зібрати 100 тисяч глядачів на стадіоні, ніж 100 тисяч передплатників в Instagram. Спасибі кожному з вас. І на стадіонах, і в мережі". Користувачі не пройшли повз і почали вітати артиста з таким досягненням.

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