Як пише Politeka.net, дуже часто в соціальній мережі Instagram на фан-сторінці виконавиці Алли Пугачової з'являються цікаві добірки з сімейними кадрами. Нерідко в Instagram також обговорюють і чоловіка зірки-Максима Галкіна, а також їхніх дітей.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ліза Галкіна (@liza_galkinaa)

Цього разу, після чергової річниці пари, шанувальники вирішили поділитися відразу декількома моментами з життя зірок. Як відомо, зараз Пугачова не виступає і досить рідко з'являється на публіці. Тим не менш, кожен раз її моложавий вигляд і нові зачіски дивують фанатів.

"Це любов...❤️🥰" - коротко сказано в підписі.

Шанувальники почали міркувати:

"Красунчики❤; Голлівуд відпочиває; будьте щасливі, на довгі роки❤; талановиті, красиві👏; щастя вашій родині!❤ ; як приємно на вас дивитися😍; Будьте здорові! Тепла і затишку в домі!; Люблю дивитися на щасливих людей👍; Будьте здорові і щасливі разом на довгі роки; голлівудські великі ніколи своє особисте не виставляють. Ось там любов! Молодці хлопці"»

Також раніше ми писали, що пара встигла відсвяткувати черговий ювілей, тому шанувальники опублікували фото Галкіна і Алли Борисівни, які нещодавно з'явилися на публіці. Причому більше всіх здивувала сама артистка, показуючи і помолоділе в черговий раз обличчя, і хвалячись схудлою фігурою.

"20 років разом 👩 🏼 ❤ ️ 👨 🏻" - коротко сказано в підписі.

Раніше Politeka писала, що маленька дочка Галкіна підкорила серйозним виглядом на новому фото:"не схожа на Пугачову".

Нагадаємо, що Галкіна, який став зовні схожий на Пугачову розкритикували в мережі: "до бабці ходити не треба...".

А ще Politeka повідомляла, що Пугачова в чорному вбранні і окулярах вразила видом в магазині, з'явилися кадри: "у будь-якому віці...".