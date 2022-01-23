Як повідомляє Politeka.net, популярний український радіоведучий, шоумен та інтерв'юер Слава Дьомін, якого називають улюбленцем Тіни Кароль, поділився в мережі кумедними кадрами, на яких похвалився своїм новим манікюром.

Схоже, Слава вирішив бути в тренді, як багато сучасних чоловіків, і зробив собі мінімалістичний і злегка непристойний манікюр. Так, з п'яти пальців на руці два мають малюнок – середній і мізинець. Треба сказати, що Дьомін виглядає дуже задоволеним собою, демонструючи руку з манікюром.

У підписі до фото ведучий написав: "А чому б і ні? Треба бути в тренді". Користувачі тут же почали коментувати нові фото Слави Дьоміна: "Тому що "ні!", "Модно, стильно, молодіжно", "Мені подобається, молодець. Чому ні, потрібно не бояться змін", "Стильненько", "Навіщо?", "Ой, клас!", "Куди пропадає мужність", "Мені особисто не дуже, але головне, щоб вам подобалося! Чому б і ні, якщо хочеться!", "Клас", "Круто, мені подобається", "Головне, що вам подобається", "Треба чи хочеться?".

Нагадаємо, Ведучий Слава Дьомін підловив Сумську в безглуздому образі на світському заході: "Оль батьковна...".

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