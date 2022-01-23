Фанатів шоу "Майстер Шеф" обрадували новим сезоном, в якому підібрали цікавих учасників, дії одного з них викликали питання і посмішки.

"Майстер Шеф. Битва сезонів" стартував днями, і вже зміг здивувати глядачів, передає Politeka.net. Так, в мережі опублікували відео з одним з учасників Віктором Перехрестом, який не міг впоратися з вогнем під час зйомки, а також забруднив піною стіл. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Вітя, звичайно, персонаж... ну, просто це один суцільний факап", - прокоментував один з конкурентів дії учасника.

Віктор Перехрест намагався все тримати під контролем, але у нього не завжди виходило, і він навіть забруднив іншого учасника.

"Ну, сорян, не подумав. Не знав, що так загазувалося", - розгубився Віктор.

"Ох і Вітюня! Всього за один випуск став справжньою зіркою в цьому сезоні", - написали автори поста.

Публікація швидко зібрала понад 3000 лайків і трохи коментарів.

"Вітюня це щось😂", "😂😂😂😂😂😂🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Віктор Перехрест ріс хуліганом, але захоплювався кулінарією. Вперше прийшов на шоу "Майстер шеф" в четвертому сезоні, і після проекту працював в столичних ресторанах, а також шеф-кухарем в скаутському таборі.

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