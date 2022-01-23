46-річна Анджеліна Джолі почала вести свій Instagram зовсім недавно, проте розповідати про себе актриса не поспішає. Замість цього зірка вважає за краще робити акценти на своїй роботі, важливих заходах і допомоги біженцям.

Шанувальники ж все ще обговорюють зовнішність актриси і її помітно схудле тіло. Через це нерідко можна побачити зауваження на адресу актриси, які покликані засудити бажання зірки бути такою худою. Сама Джолі, до слова, не раз підкреслювала, що не сидить на виснажливих дієтах і не худне – у неї просто така статура.

В Instagram також порівняли, як змінилося і обличчя Джолі за двадцять років. Як можна помітити, найбільш виражені зміни були в області мімічних зморшок і щік. Однак, є одне " але " - сама актриса раніше розповіла, що не робить уколи краси і не буде, так як хоче старіти природно.

Ми також писали, що кожне рідкісне появою актриси з дітьми на публіці викликає бурхливий захват.

Вся справа в тому, що після складного і конфліктного розлучення з Бредом Піттом актриса практично зникла з виду публіки, сильно схудла і змінила стиль на дуже закритий і скромний.

На рідкісних кадрах Джолі тим часом почали порівнювати з дорослими дітьми, адже дівчатка стають дуже схожі на неї.

Нагадавши, Анджеліна Джолі пограла поглядом, від якого встоять небагато:"чорт візьми".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі раніше була блондинкою, в Мережі спливли несподівані фото: "вона і сама забула".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі блиснула шикарною голлівудською посмішкою, завороживши виглядом:"єдина і неповторна".