Як пише Politeka.net, одкровеннями кулінар Богдан Шинкарьов поділився у себе в Instagram.

"Багато було почуттів: і радів, і не вірив у те, що відбувається, і в той же час розумів, що все, це кінець, і треба назавжди запам'ятати цю мить і це летить конфеті🥺

Відчував і якийсь дискомфорт, дивлячись в очі всім, хто хотів опинитися на моєму місці, адже в душі Я розумію, як це прикро😔

Трохи сумно було, що це все закінчилося. Навіть незважаючи на тріумф, адже в голові дзвеніли слова Ектора: "повірте, ви запам'ятаєте це літо на все своє життя і ще багато років будете згадувати цей час, як один з кращих", - написав Богдан.

Шинкарьов відмовився йти на наступний день з учасниками шоу в ресторан, щоб подивитися разом перший випуск в прямому ефірі, так як хотів подивитися випуск вдома, з сім'єю.

«А після оголошення мене переможцем, дивлячись на їх реакції і переваги, я навіть був радий, що відмовився від цього заходу. Зовсім не хотілося ділити радість з людьми, які їй зовсім не Раді і будуть сидіти з натягнутими посмішками і чекати, поки я вийду з-за столу, щоб обговорити. Шкода, що люди не вміють тверезо оцінювати свої можливості і гідно приймати поразку. Я зараз не про всіх, але про багатьох», - зазначив кулінар.

За словами Шинкарьова, він не сильно засмутився, так як його тішить думка, що скоро він поїде на навчання в Париж.

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