Победительница и судья «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская застала любимую собаку своего коллеги Эктора Хименеса-Браво за странным занятием.

Как передает Politeka.net, Ольга Мартыновская, которая вместе с Эктором Хименесом-Браво является судьей популярного проекта «Мастер Шеф», насмешила поведением любимицы шоумена. Как известно, у шеф-повара есть собака Лупита, которую он очень сильно любит.

Мартыновская сняла на видео, как Лупита украла со стола пробку от шампанского. Собачка долго тянулась на стол, чтобы сбросить пробку, после чего взяла ее в зубы и убежала.

«Посмотрите на нее. Папина дочка», - подписала видео Мартыновская.

Она продолжила следить за Лупитой, но собака тщательно от нее пряталась.

«Лупита, ты не пьешь, но хоть пробку понюхаешь, да? Ах ты жулик», - засмеялась женщина.

Отметим, что Лупита – настоящая звезда социальных сетей. Хименес-Браво очень любит делиться забавными видео и фотографиями со своей любимицей.

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