Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей, которая успела прославиться на всю страну и не боится покзааться забавной, сообщает Politeka.net. Причем Никитюк любит подшутить над собой, посмеяться над своими образами или неудачными кадрами из фотосессий.

В этот раз Никитюк повеселила кадрами из отдыха в бане, где ее хорошо «освежили» и специальными вениками, и ледяной водой. Вместе с подругой Никитюк показала, как их обливали ледяной водой после того, как они пропарились.

А сами они, красные и дрожащие от холода, терпят такие оздоровительные процедуры. Причем сама Никитюк до этого отшутилась, что следует убрать детей от экранов. На фото видно, что ей самой не очень пришлась по душе такая процедура, но она выдержала все, причитая о том, как это было холодно.

В одном из интервью Леся Никитюк раскрыла секреты ухода за собой. Так, звезда регулярно скрабирует кожу, используя, в том числе народные методы. Телеведущая наносит и растирает кожу кофейной гущей, смешенной с медом и несколькими каплями растительного масла.

Также она регулярно пользуется услугами косметологов, делая пилинги.

Нельзя забывать и о регулярном увлажнении. Леся Никитюк наносит на лицо и тело кокосовое масло, употребляет рыбий жир и пьет минимум два литра воды в день, поддерживая тонус кожи.

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