Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Звезда даже пробовала себя в качестве певицы, но ее сингл не смог окупить затраты. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Леся позировала в черно-белом костюме и с лыжными очками на голове. Звезда стояла в лесу, улыбаясь на фото. Известно, что сейчас звезда отдыхает в Ивано-Франковской области.
"3.8 миллиона. Я очень, очень, очень, очень рада", - написала Никитюк.
Фанаты, ключая Лилию Подкопаеву, Катю Никитину, Лиду Ли, Юрия Горового, Олю Полякову и Надю Дорофееву, поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:
Галкин показал Пугачеву, гуляющую под вечерним снегом: «Снегурочка Аллочка!»
Украинцам начали массово отключать электроэнергию: "Проверьте свои счета"
Похудевшая Зарицкая из KAZKA затмила Осадчую: "Сашуля, ты просто..."
Трагедия на украинском предприятии, найдены тела сотрудников: "В холодильной камере..."
"Тайная жена" Олега Винника поразила естественной красотой на отдыхе: "Самая красивая женщина"
"Красотка", "Поздравляю, очень красивый костюм", "Леся, неудивительно! Интересная, весёлая, добрая, с юмором, наблюдаю с удовольствием, желаю в этом году столько же", "Ибо лучшая женщина на Буковине", "Заслуживаешь даже больше".
Напомним, Никитюк показала, как ее встречают дома, засветив свою маму: как она выглядит
А еще Politeka сообщала, что Монатик впервые вывел на сцену своих детей и вызвал зависть у Никитюк
Также Politeka писала, что Никитюк после наркоза закатила домашнее застолье с черной икрой и перепелками