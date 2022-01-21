Телеведущая Леся Никитюк показала себя на отдыхе и похвасталась достижением перед украинцами.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Звезда даже пробовала себя в качестве певицы, но ее сингл не смог окупить затраты. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Леся позировала в черно-белом костюме и с лыжными очками на голове. Звезда стояла в лесу, улыбаясь на фото. Известно, что сейчас звезда отдыхает в Ивано-Франковской области.

"3.8 миллиона. Я очень, очень, очень, очень рада", - написала Никитюк.

Фанаты, ключая Лилию Подкопаеву, Катю Никитину, Лиду Ли, Юрия Горового, Олю Полякову и Надю Дорофееву, поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Поздравляю, очень красивый костюм", "Леся, неудивительно! Интересная, весёлая, добрая, с юмором, наблюдаю с удовольствием, желаю в этом году столько же", "Ибо лучшая женщина на Буковине", "Заслуживаешь даже больше".

Напомним, Никитюк показала, как ее встречают дома, засветив свою маму: как она выглядит

А еще Politeka сообщала, что Монатик впервые вывел на сцену своих детей и вызвал зависть у Никитюк

Также Politeka писала, что Никитюк после наркоза закатила домашнее застолье с черной икрой и перепелками



