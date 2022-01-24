Дружина зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія показала, як виглядала і ким була раніше, віддавшись ностальгії.

Як пише Politeka.net, Вікторія і Юрій Ткач вже більше 10 років разом. Пара виховує красуню-дочку Лізу, яка в 2021 році вирушила в перший клас. А нещодавно сімейство вирушило на відпочинок в Домініканську Республіку, звідки постійно ділилися з фанатами фото і відео в Instagram. А цього разу Вікторія вирішила показати, як виглядала і ким була раніше.

На знімках Вікторія була в блакитній сукні і танцювала на паркеті з партнером на ім'я Вадим. На інших фото можна побачити дружину Ткач ще в більш юному віці, коли вона вчилася в школі.

"Спогад…

Те, що живе вічно в нашій душі !

І іноді ми відкриваємо ці скрипучі двері, щоб хвилею нахлинули емоції..))

Спогади-це не просто минуле…

Це в першу чергу його чуттєва частина: образи, почуття і враження…

А сьогодні я заглянула в замкову щілину своїх спогадів!

Танці", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Лізі, копія ви в дитинстві, як ніби-то вона стала старше на пару років", " які палаючі щастям очі!!! Кумася, просто захват!!", "Іменний такий я тебе і пам'ятаю,це був прекрасний час,де ми навчалися і ставали дорослішими. Вибирали собі справу для душ"," відразу зрозуміло чия копія крихта Лізі)"," чому ви не продовжуєте танцювати, це так красиво", " як ніби це Лізі стала старше раптом, Вікуша, до сліз зворушили твої спогади) ти дуже чуттєва!", "Вважай, що Завадюк вже набирає твій номер".

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