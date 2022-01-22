Как передает Politeka.net, Виктория Ткач является женой популярного комика и актера "Квартал 95" Юрия Ткача. На своей странице в Инстаграм жена комика опубликовала новое фото. По приезду в Украину Ткач решила дать наставление украинцам, где призвала выбирать себя в любой ситуации и отпустить свои недостатки.
"Выбирайте себя!)
Потому что и правда,
быть как все,
невероятно удобно!
Но быть как ты сам захочешь,
невероятно приятно!
И как же важно:
разрешить себе уважать свои приоритеты и не стыдится их,
не испытывать чувство вины за то,
что вам не хочется отщипнуть от себя кусочек и кому-то дать
Простите себя за своё "несовершенство" и "непоследовательность",
отпустите иллюзию всемогущества,
признайте,
что у вас не сто рук и только одна жизнь!
И выбирайте ту самую жизнь,
вместо очередного подвига!", — выдала Виктория Ткач.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень красивая! Ну и очень хорошо написано, нереальные слова".
Напомним, недавно Юрий Ткач вместе со своей женой Викторией и дочерью Лизой отдыхали в Доминикане.
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