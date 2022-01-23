Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория поделилась архивными фото и отдалась ностальгическим воспоминаниям.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач является успешным украинским артистом и звездой студии "Квартал 95". Юморист женат на красотке Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Жена Юрия, как и сам Ткач, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Виктория показала, как раньше занималась танцами. На первом коллаже звезда танцевала с загадочным красавчиком, которого зовут Вадим. На других снимках жена Ткача показала еще несколько периодов своей жизни.

"Воспоминания…

То , что живет вечно в нашей душе !

И иногда мы открываем эту скрипучую дверь, чтобы волной нахлынули эмоции..))

Воспоминания - это не просто прошлое…

Это в первую очередь его чувственная часть: образы, чувства и впечатления…

А сегодня я заглянула в замочную скважину своих воспоминаний!

Танцы..)))

Это такой насыщенный кусок моей жизни!...", - написала Виктория.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"С ума сойти! Вы великолепны", "Почему вы не продолжаете танцевать,это так красиво", "На этих фотках Лиза на тебя похожа)", "Какие горящие счастьем глаза!!!", " Сразу понятно чья копия крошка Лизи"

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" после возвращения в Украину поделилась советом

Также Politeka писала, что жена артиста "Квартал 95" Ткача открыла дочери тяжелую правду жизни

А еще Politeka сообщала, что семилетняя дочь артиста "Квартал 95" Ткача на отдыхе бегает для папы за пенным напитком



