Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач является успешным украинским артистом и звездой студии "Квартал 95". Юморист женат на красотке Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Жена Юрия, как и сам Ткач, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Виктория показала, как раньше занималась танцами. На первом коллаже звезда танцевала с загадочным красавчиком, которого зовут Вадим. На других снимках жена Ткача показала еще несколько периодов своей жизни.
"Воспоминания…
То , что живет вечно в нашей душе !
Беда случилась с экс-любовником Пугачевой: что с ним сейчас, появилось видео
Самая богатая певица Украины записала видео из больницы, врач раскрыл диагноз: «Ничем не лучше ковида»
Данилко в образе Сердючки разделил украинцев репертуаром на "Дизель шоу": "Блин, зачем так...."
"Что нам делать, помогите!": женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии
"Жалели и не сообщали": выяснились вопиющие подробности трагедии с 11-летним Максимом
И иногда мы открываем эту скрипучую дверь, чтобы волной нахлынули эмоции..))
Воспоминания - это не просто прошлое…
Это в первую очередь его чувственная часть: образы, чувства и впечатления…
А сегодня я заглянула в замочную скважину своих воспоминаний!
Танцы..)))
Это такой насыщенный кусок моей жизни!...", - написала Виктория.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"С ума сойти! Вы великолепны", "Почему вы не продолжаете танцевать,это так красиво", "На этих фотках Лиза на тебя похожа)", "Какие горящие счастьем глаза!!!", " Сразу понятно чья копия крошка Лизи"
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" после возвращения в Украину поделилась советом
Также Politeka писала, что жена артиста "Квартал 95" Ткача открыла дочери тяжелую правду жизни
А еще Politeka сообщала, что семилетняя дочь артиста "Квартал 95" Ткача на отдыхе бегает для папы за пенным напитком