Жена звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория показала, как выглядела и кем была раньше, отдавшись ностальгие.

Как пишет Politeka.net, Виктория и Юрий Ткач уже более 10 лет вместе. Пара воспитывает красотку-дочь Лизу, которая в 2021 году отправилась в первый класс. А недавно семейство отправилось на отдых в Доминиканскую республику, откуда постоянно делились с фанатами фото и видео в Инстаграм. А в этот раз Виктория решила показать, как выглядела и кем была раньше.

На снимках Виктория была в голубом платье и танцевала на паркете с партнером по имени Вадим. На других фото можно увидеть жену Ткача еще в более юном возрасте, когда она училась в школе.

"Воспоминания…

То , что живет вечно в нашей душе !

И иногда мы открываем эту скрипучую дверь, чтобы волной нахлынули эмоции..))

Воспоминания - это не просто прошлое…

Это в первую очередь его чувственная часть: образы, чувства и впечатления…

А сегодня я заглянула в замочную скважину своих воспоминаний!

Танцы", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Лизи, копия вы в детстве, как будто бы она стала старше на пару лет", "Какие горящие счастьем глаза!!! Кумася, просто восторг!!", "Именной такой я тебя и помню,это было прекрасное время,где мы обучались и становились взрослее. Выбирали себе дело для душ", "Сразу понятно чья копия крошка Лизи)", "Почему вы не продолжаете танцевать,это так красиво", "Как будто это Лизи стала старше вдруг, Викуша, до слез тронули твои воспоминания) ты очень чувственная!", "Считай, что Завадюк уже набирает твой номер".

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