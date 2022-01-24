Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина часто ділиться з шанувальниками своїми думками. Цього разу "Холостячка" опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мішина продемонструвала свою нову зачіску. Зазвичай, актриса з'являється на камері з абсолютно прямим волоссям, а тепер у неї легкі хвилі. Під фото Ксенія Мішина вирішила заговорити про любов і егоїзм.

"Незважаючи на те, що найактуальнішим порядком денним стала любов до себе, багато хто досі вважає, що така увага до себе - це егоїзм. Вивчаючи людей, я часто зустрічалася з нерозумінням цих моментів.

⠀

Давайте розберемося?

Коли ми говоримо про ці два поняття перш за все ми маємо на увазі ставлення людини до своїх потреб. І в тому і в іншому випадку ми маємо на увазі, що людина вибирає себе, свої інтереси, свої бажання. Тільки, на мій погляд, різниця в тому, що егоїст завжди вибирає себе і не змінює свою позицію, навіть якщо заподіює шкоду і шкоду іншим. Егоїстична людина хоче тільки одного, щоб було так, як він скаже, так як він хоче. Це завжди прояв болю, старих образ, нестачі любові в минулому. Я відчуваю, що серця таких людей закриті. Навіть коли вони отримують те, що хочуть, їм все одно боляче. Хоч вони та задоволені зараз, їх травма завжди нагадує про те, що хтось колись образив, недолюбив, змусив страждати. Їх мета - перевага.

⠀

Здорова ж любов до себе, навпаки. Вона завжди виправдана. Людина в такій позиції бере тільки те, що йому дійсно потрібно. Він не латає дірки душі за рахунок почуттів інших. Він просто дбайливо, уважно та усвідомлено ставиться до себе і Всесвіту. По-справжньому любити для мене одно довіряти, не важливо собі або іншому або творцеві. Любити себе - довіряти своїм потребам. Така людина, вибираючи себе - множить цю любов і довіру, її стає більше, люди починають до нього тягнутися.

Той хто полюбив себе, зможе полюбити та іншого, тому що трансляція чистої любові починається тільки після того, як ви подарували її собі…

Чим більше і дбайливіше людина любить себе, Чим більше стає любові в його серці, тим менше у нього шансів на егоїзм", - висловилася Ксенія Мішина.

Раніше повідомлялося, Мішина знову заговорила про стосунки з Еллертом, розкривши шанувальникам правду: "У мене до нього виникли..."

Politeka розповідала, схвильована Мішина розкрила, чому готується покинути Україну: "Мені належить..."

Також, Ксенія Мішина розговорилася про свої заробітки після "Холостячки": "Гонорар виріс на..."