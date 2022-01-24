Как передает Politeka.net, Ксения Мишина часто делится с поклонниками своими мыслями. На этот раз "Холостячка" опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мишина продемонстрировала свою новую прическу. Обычно, актриса появляется на камере с абсолютно прямыми волосами, а теперь у неё легкие волны. Под фото Ксения Мишина решила заговорить о любви и эгоизме.

"Несмотря на то, что самой актуальной повесткой дня стала любовь к себе, многие до сих пор считают, что такое внимание к себе - это эгоизм. Изучая людей, я часто встречалась с непониманием этих моментов.

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Давайте разберёмся?

Когда мы говорим об этих двух понятиях прежде всего мы имеем в виду отношение человека к своим потребностям. И в том и в другом случае мы подразумеваем, что человек выбирает себя, свои интересы, свои желания. Только, на мой взгляд, разница в том, что эгоист всегда выбирает себя и не меняет свою позицию, даже если причиняет вред и ущерб другим. Эгоистичный человек хочет только одного, чтобы было так, как он скажет, так как он хочет. Это всегда проявление боли, старых обид, недостатка любви в прошлом. Я чувствую, что сердца таких людей закрыты. Даже когда они получают что хотят, им все равно больно. Хоть они и удовлетворены сейчас, их травма всегда напоминает о том, что кто-то когда-то обидел, недолюбил, заставил страдать. Их цель - превосходство.

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Здоровая же любовь к себе, наоборот. Она всегда оправдана. Человек в такой позиции берет только то, что ему действительно нужно. Он не латает дыры души за счёт чувств других. Он просто бережно, внимательно и осознанно относится к себе и вселенной. По-настоящему любить для меня равно доверять, не важно себе или другому или создателю. Любить себя - доверять своим потребностям. Такой человек, выбирая себя - множит эту любовь и доверие, ее становится больше, люди начинают к нему тянуться.

Тот кто полюбил себя, сможет полюбить и другого, потому что трансляция чистой любви начинается только после того, как вы подарили ее себе…

Чем больше и бережнее человек любит себя, чем больше становится любви в его сердце, тем меньше у него шансов на эгоизм", — высказалась Ксения Мишина.

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