Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина стала еще популярнее после победы на танцевальном шоу, а после ее участия на шоу "Холостяк" она решила продолжить свою карьеру актрисы. Теперь она часто отсутствует дома и редко бывает на отдыхе из-за загруженности.

Любит Ксения показывать также в Инстаграм, как проходят ее съемки на улице или в помещениях. Делится она и буднями из гримерки или комнаты отдыха. В этот раз Ксения показала сначала, как проходил ее день, чем она занималась перед работой и как выглядят ее помощники.

После этого Мишина продемонстрировала «жертвы» своих преображений. Как известно, Ксения очень беспокоится за свои волосы, поэтому не любит делать много укладок. Для роли иногда ей приходится менять стиль, накручивать локоны и делать нетипично яркий макияж. В этот раз звезда показала, как теперь будет выглядеть с кудрявыми локонами.

Также ранее актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина рассказала о том, что скоро улетает в Бельгию ради съемок на английском языке. Для этого актрисе необходимо подтянуть знание по языку.