Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зібрала величезну аудиторію у своєму мікроблозі в Instagram, поділилася з шанувальниками веселими кадрами зі своїм пухнастим улюбленцем Рафіком.

На нових фотографіях Леся зображена на вулиці, вона грає з песиком в снігу. Перед камерою телезірка з'явилася в стильному і теплому картатому комбінезоні, який красиво підкреслив стрункі форми красуні. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і щасливий вигляд.

У підписі до публікації Никитюк написала: "Вдома". Користувачі тут же почали коментувати і лайкати нові фото зірки, вразила Красуня і своїх зіркових колег - Андре Тана, "Холостяка" Михайла Заливако, продюсера "Голосу країни" Володимира Завадюка та інших.

"Леся, сонечко, виходь заміж вже", "Ти дуже красива", "Краща", "Красуня", "Дуже красива", "Класна дівчина", "На останньому фото у Рафіка ніс почервонів, йому вже пора в будинок", "Ти неповторна", "У мене кіт більше цієї собаки", "Леся, що з твоїми губками стало?",- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Нікітюк розвалилася на снігу і насмішила незручним моментом: "Леся, а тітонька Катя знає, що ти...".

Як повідомляла Politeka, Потужна стихія влаштувала випробування Лесі Нікітюк на відпочинку: "Друзі, нас замело".

Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як її зустрічають вдома, засвітивши свою маму: як вона виглядає.