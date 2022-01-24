Як передає Politeka.net, нещодавно у переможця одного з сезонів вокального проєкту "Голос країни" Романа Сасанчина та його дружини Іванна народилася дочка - Елізабет. Дружина Сасанчина часто відповідає на питання шанувальників у своєму Instagram і ділиться фактами з життя.

На цей раз Іванна Сасанчина поскаржилася на те, що після такого захворювання, як мастит, при годуванні малятка, у неї пропало молоко. Нагадаємо, що пологи у Іванни проходили за допомогою кесаревого розтину.

Також, дружина Сасанчина вирішила дати пораду, як пережити зраду чоловіка і перестати страждати через 10 місяців.

"Тут страждання не допоможе! Просто йдіть далі та працюйте над собою. Усе буде гаразд. Думаю, що ваша людина ще попереду. Головне-зараз не дивитися назад", - дала пораду Іванна Сасанчина.

Нагадаємо, що незадовго до народження дочки Сасанчин і його обраниця одружилися, проте весілля не святкували. Іванна розповідала, що вони збираються відзначити її, коли дочка вже підросте і фінансова ситуація стане краще.

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