Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська, яка зіграла у комедії Володимира Остапчука "Любов і блогери", показала себе в білому халаті та без макіяжу.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram популярна 55-річнаукраїнська акторка театру та кіно Ольга Сумська, яка зіграла директорку будинку культури в комедії Володимира Остапчука "Любов і блогери", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео і не соромиться показувати себе без макіяжу.

Цього разу Сумська вийшла в сторіс у білому халаті з рушником на голові та абсолютно без макіяжу.

"Доброго вечора, друзі! Місто Полтава, я вас вітаю. Завтра у мене відповідальний день, вистава "Любов і голуби" в театрі імені Гоголя. Боже мій, це моє дитинство, то ж я всіх запрошую, користуючись нагодою", - розповіла Ольга Сумська.

Як бачимо, акторка гарно виглядає й без косметики. За словами самої Сумської, це тому, що вона ретельно доглядає за шкірою обличчя та робить різні косметичні процедури, як-от пілінг.

Нагадаємо, що славу Ользі Сумській принесла роль турецької султани Гюрем, яку називали Роксоланою, в однойменому фільмі "Роксолана".

Раніше Politeka повідомляла, що в Анни Трінчер після складної пластичної операції почалися проблеми зі здоров'ям: "Здаємо тест на...".

Нагадаємо, що скуйовджений Борисюк у старомодному костюмі насмішив Сумську безглуздим виглядом: "Ти схожий на...".

Також Politeka писала, що Каменських, Дорофєєва, Сумська та інші зірки показали свої сумочки, сподобалися не всі: "Таке убозтво...".