Українська виконавиця, блогерка та акторка Анна Трінчер, яка зважилася на пластичну операцію та збільшила груди, пожалілася на погане самопочуття.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 20-річна популярна українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер, яка знялася у комедії Володимира Остапчука "Любов і блогери" разом з Ольгою Сумською, Назаром Задніпровським та іншими акторами, показала себе після пластичної операції по збільшенню грудей.

За словами Трінчер, вона вставила 3,15 мл імплантів каплевидної форми, але пожаліла про це, адже можна було й більше.

Зараз блогерка проходить реабілітацію. Своїм шанувальникам Анна Трінчер зізналася, що операція їй обійшлася в 6 тисяч доларів.

Також героїня комедії "Любов і блогери" розповіла фанатам, що у неї піднялася температура до 37,5 градусів, тому вона буде робити тест на коронавірус.

"Завтра здаємо тест на 👑😭", - розповіла Анна Трінчер.

Раніше Politeka повідомляла, що ведучий Слава Дьомін підловив Сумську в безглуздому образі на світському заході: "Оль батьківна...".

Нагадаємо, що "Любов і блогери": Остапчук зачарував рідкісним знімком з мамою, на яку дуже схожий.

Також Politeka писала, що Анна Трінчер після пластики зізналася, чи збирається взагалі народжувати: "Така маячня".