Кожен "лук" знаменитостей привертає велику увагу шанувальників і не тільки, передає Politeka.net. Тому артисти повинні вміти розставити правильно акценти, в цьому ідеально допомагають сумочки. У Мережі вирішили зробити добірку українських знаменитостей, які скористалися такою хитрістю. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах можна побачити Настю Каменських, Надю Дорофєєву, Наталію Могилевську, Ольгу Сумську, Іванну Онуфрійчук та інших.
"Сумка - головний аксесуар кожної дівчини! 👛
Ми вирішили дізнатися, як нею доповнюють свої образи українські зірки. Гортай карусель і розглядай нашу добірку", - написано в пості.
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Публікація швидко зібрала понад 900 лайків і багато коментарів:
"Картата сумка з ринку , найкраще. І містка, і вантажопідйомна)", " коли дізналася, скільки коштує сумка Сумської, то здивувалась 😂. Як таке убозтво може стільки коштувати?! У радянських універмагах зі шкірозамінника і то краще були...".
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