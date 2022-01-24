Так, 52-річна Лопес опублікувала серію нових фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала на тлі торгового центру Сансет Плаза (Sunset Plaza), передає Politeka.net.
Лопес чекав сюрприз: стіну ТЦ прикрашав величезний постер з фільмом "Одружися зі мною" (Marry me), прем'єра якого днями повинна відбутися в США.
"Міські моменти ✨#WeekendVibes @MarryMeMovie", - підписані кадри.
Лопес вийшла на прогулянку в стильному образі: картатому пальто і такого ж кольору кокетливій міні-спідниці. Лук доповнили чорні шкіряні ботфорти, невелика сумочка і сонцезахисні окуляри.
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Дженніфер покрутилася в різних ракурсах, милуючись постером. На інших знімках зірка позувала на тлі дерева, прикрашеного вогниками.
Користувачі кинулися коментувати побачене: "Ці черевики! 😍 👏 🖤 "; "Так хвилююче! 🤩"; "Кращі фото! ❤️💋"; "Мила👅".
Зазначимо, партнерами Лопес за фільмом "Одружися зі мною" стали актор Оуен Вілсон і співак Малума. За сюжетом, Кет Вальдес (Джей Ло) і Бастіан (Малума) – найпопулярніша зоряна пара світу. У їхній новій пісні йдеться про пропозицію одружитися. У гонитві за популяностью парочка вирішує зв'язати себе узами шлюбу прямо під час їх концерту, який транслюватиметься в прямому ефірі на весь світ.
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