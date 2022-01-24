Американская актриса и певица Дженнифер Лопес обескуражила свежими кадрами, сделанными во время прогулки по Западному Голливуду.

Так, 52-летняя Лопес опубликовала серию новых фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала на фоне торгового центра Сансет Плаза (Sunset Plaza), передает Politeka.net.

Лопес ждал сюрприз: стену ТЦ украшал огромный постер с фильмом "Женись на мне" (Marry me), премьера которого должна состояться в США на днях.

"Городские моменты ✨#WeekendVibes @MarryMeMovie", - подписаны кадры.

Лопес вышла на прогулку в стильном образе: клетчатом пальто и такого же цвета кокетливой мини-юбке. Лук дополнили черные кожаные ботфорты, небольшая сумочка и солнцезащитные очки.

Дженнифер покрутилась в различных ракурсах, любуясь постером. На других снимках звезда позировала на фоне дерева, украшенного светищимися огнями.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: "Эти ботинки! 😍👏🏽🖤"; "Так волнительно! 🤩"; "Лучшие фото! ❤️💋"; "Милая👅".

Отметим, партнерами Лопес по фильму "Женись на мне" стали актер Оуэн Уилсон и певец Малума. По сюжету, Кэт Вальдес (Джей Ло) и Бастиан (Малума) – самая популярная звездная пара мира. В их новой песне говорится о предложении жениться. В погоне за популяностью парочка решает связать себя узами брака прямо во время их концерта, который будет транслироваться в прямом эфире на весь мир.

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