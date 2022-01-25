Як пише Politeka.net, вранці 24 січня світ моди потрясла сумна звістка: напередодні пішов з життя 73-річний французький кутюр'є Тьєррі Мюглер, який свого часу заснував будинок моди Mugler. Модельєр був відомий своєю любов'ю до екстравагантним і футуристичним нарядам, а з кожного свого показала намагався зробити справжнє шоу.
Його вбрання з радістю приміряли на себе багато світових знаменитостей. Серед них були Мадонна, Кім Кардашьян, Меган Фокс, Леді Гага, Ірина Шейк, Єва Мендес і багато інших.
Звістка про смерть модельєра не обійшла стороною і українських зірок. Так, своїми співчуттями в сторіз поділилася співачка Санта Дімопулос, яка відома своєю любов'ю до моди і брендового одягу.
"Один з найталановитіших. Спочивай зі світом геній", - написала виконавиця, поділившись чорно-білим фото кутюр'є.
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
"Нескінченна печаль": світ потрясла звістка про трагедію з легендою моди
На кордоні знайшли застреленим прикордонника, йому було 19 років: подробиці трагедії
Виліт учасника у першому випуску "Майстер Шеф. Битва сезонів" розбурхав українців: "Шкода, що пішов так рано"
"Що нам робити, допоможіть!": жінку затягло під лід на водохресних купаннях, кадри трагедії
Новина про смерть Мюглера потрясла також відому українську фешн-фотографа Соню Плакидюк, яка тісно пов'язана зі світом моди. Вона відреагувала на звістку в сторіз зі словами: "О, ні!" і емодзі зі сльозами. Також Соня поділилася кадрами з показів Мюглера.
Великий пост покійному модельєру також присвятив його український колега Андре Тан.
Нагадаємо, світ потрясла звістка про смерть легенди моди.
Як повідомляла Politeka, проблеми наздогнали сім'ю Дімопулос на відпочинку в ОАЕ.
Також Politeka писала, що Санта Дімопулос зізналася, які маніпуляції робила зі своїм обличчям.