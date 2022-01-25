Популярна українська співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос висловила свої співчуття у зв'язку з відходом з життя культового модельєра Тьєррі Мюглера.

Як пише Politeka.net, вранці 24 січня світ моди потрясла сумна звістка: напередодні пішов з життя 73-річний французький кутюр'є Тьєррі Мюглер, який свого часу заснував будинок моди Mugler. Модельєр був відомий своєю любов'ю до екстравагантним і футуристичним нарядам, а з кожного свого показала намагався зробити справжнє шоу.

Його вбрання з радістю приміряли на себе багато світових знаменитостей. Серед них були Мадонна, Кім Кардашьян, Меган Фокс, Леді Гага, Ірина Шейк, Єва Мендес і багато інших.

Звістка про смерть модельєра не обійшла стороною і українських зірок. Так, своїми співчуттями в сторіз поділилася співачка Санта Дімопулос, яка відома своєю любов'ю до моди і брендового одягу.

"Один з найталановитіших. Спочивай зі світом геній", - написала виконавиця, поділившись чорно-білим фото кутюр'є.

Новина про смерть Мюглера потрясла також відому українську фешн-фотографа Соню Плакидюк, яка тісно пов'язана зі світом моди. Вона відреагувала на звістку в сторіз зі словами: "О, ні!" і емодзі зі сльозами. Також Соня поділилася кадрами з показів Мюглера.

Великий пост покійному модельєру також присвятив його український колега Андре Тан.

Нагадаємо, світ потрясла звістка про смерть легенди моди.

Як повідомляла Politeka, проблеми наздогнали сім'ю Дімопулос на відпочинку в ОАЕ.

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос зізналася, які маніпуляції робила зі своїм обличчям.