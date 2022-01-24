Як передає Politeka.net, в Instagram Катерина Кухар поділилася фото зі своєю донькою і собакою.
"Собачники — це діагноз... якби кілька років тому мені сказали, що у мене з'явиться відразу 2 собаки (і одна з них буде важити 80 кг, майже вдвічі більше ніж я), ні за що б не повірила! Але, відмотаємо трохи назад і почнемо з передісторії", - зазначила Кухар.
За її словами, Юрій Горбунов запропонував їй приєднатися до проекту, де допомагають знайти будинок бездомним тваринам. Сім'я артистки взяла під своє крило алабая на прізвисько Рон. Кухар зазначила, що вони шукають для пса не тільки господаря, але також кінолога, який допоможе адаптуватися тварині до людей.
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
Потяг на швидкості врізався в машину, є жертви: кадри з місця події
Обірвалося життя зірки "Моя прекрасна няня", колеги повідомили про трагедію: "Непоправна втрата"
Данилко в образі Сердючки розділив українців репертуаром на "Дизель шоу": "Блін, навіщо так...."
Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео
"Любов породжує любов і в сучасному світі її однозначно має бути більше! Можливо, ця інформація відгукнеться у вашому серці", - підсумувала Катерина.
Нагадаємо, що Кухар згадала Поляковій їх конфлікт на "Танцях з зірками": «З чого все починалося...».
Як повідомляла Politeka, Кухар відвідала з чоловіком особливе місце: "це такий масштаб...".
Також Politeka писала, що Кухар продемонструвала, як насолоджується відпочинком з чоловіком у Франції.