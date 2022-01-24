Суддя "Танців з зірками", прима-балерина Катерина Кухар розповіла про свою неймовірну любов до собак, а також звернулася до українців за допомогою.

Як передає Politeka.net, в Instagram Катерина Кухар поділилася фото зі своєю донькою і собакою.

"Собачники — це діагноз... якби кілька років тому мені сказали, що у мене з'явиться відразу 2 собаки (і одна з них буде важити 80 кг, майже вдвічі більше ніж я), ні за що б не повірила! Але, відмотаємо трохи назад і почнемо з передісторії", - зазначила Кухар.

За її словами, Юрій Горбунов запропонував їй приєднатися до проекту, де допомагають знайти будинок бездомним тваринам. Сім'я артистки взяла під своє крило алабая на прізвисько Рон. Кухар зазначила, що вони шукають для пса не тільки господаря, але також кінолога, який допоможе адаптуватися тварині до людей.

"Любов породжує любов і в сучасному світі її однозначно має бути більше! Можливо, ця інформація відгукнеться у вашому серці", - підсумувала Катерина.

Нагадаємо, що Кухар згадала Поляковій їх конфлікт на "Танцях з зірками": «З чого все починалося...».

Як повідомляла Politeka, Кухар відвідала з чоловіком особливе місце: "це такий масштаб...".

Також Politeka писала, що Кухар продемонструвала, як насолоджується відпочинком з чоловіком у Франції.