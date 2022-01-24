Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Віталій Козловський, який готує прем'єру нового хіта вже на початку лютого, поділився у своєму Instagram кадром зі зйомок кліпу. На знімку артист постав в абсолютно новому образі, його просто не впізнати.

Як видно, на фотографії Віталій зображений у світлій локації, вона сидить у цікавій позі, а за його спиною видно загадкову блондинку, яка теж сидить спиною до нього. Перед камерою артист з'явився в стильному світлому образі-на ній бежеві штани і білосніжний гольф, а ось на обличчі немає звичної густої темної бороди.

У підписі до кадру Козловський написав: "🗣 ❤ ️ ... 02.2022". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото артиста, засинаючи його компліментами: "Здивуй нас, Віталій", "Чекаю з нетерпінням. Фото вогонь", "Дуже чекаю", "Легке заростання обличчя! Те, що треба", "З нетерпінням чекаємо прем'єру кліпу", "Красунчик", "Красивий!", "Віталій, Вам не здається, що ви занадто ідеальний?", "З нетерпінням чекаю кліп. Дуже підходить вам такий образ".

Нагадаємо, Віталій Козловський в оновленій зовнішності з'явився із загадковою красунею: "Зовсім скоро".

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський після зміни іміджу зворушив кадрами з пухнастим другом: "Сумна мордочка".

Також Politeka писала, що Козловський після зміни іміджу нагадав головного героя відомого фільму: "Едвард Руки-ножиці".