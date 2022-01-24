Як пише Politeka.net, імена ведучих оголосив телеканал "Суспільне", який проводить Нацвідбір цього року.
Як стало відомо, вести ефір буде Маша Єфросиніна, а спілкуватися з артистами в грін-румі належить Тимуру Мірошниченко.
Імена всіх членів журі обіцяють оголосити пізніше.
Варто відзначити, що імена ведучих трималися в секреті до останнього і викликали великий інтерес у глядачів. Зокрема, ходили чутки, що вести Нацвідбір знову буде Сергій Притула, однак ведучий сам спростував цю інформацію.
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Також 24 січня стали відомі імена фіналістів Нацвідбір. Серед них виявилися: Alina Pash, CLOUDLESS, Kalush Orchestra, Laud, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA і Wellboy.
Українці бурхливо відреагували на новину про нових ведучих Нацвідбору.
"Урааа!!! Як же я рада, що це буде саме Маша Єфросиніна!!!", "Урааа! Маша Єфросиніна на Євробачення повернулася!!!", "Легендарні Маша і Тимур! Буду чекати", "ностальгія по 2005 році", " прекрасні ведучі! Марія і Тимур справжні професіонали своєї справи", "Слава Богу, що не Притула! Набридли Тупі жарти і постійні підколи! Єфросиніна топ!", "Притулу ніхто не переплюне", - пишуть люди.
Нагадаємо, розкрито імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022.
Як повідомляла Politeka, Притула на тлі чуток відповів українцям, чи буде вести Нацвідбір на Євробачення.
Також Politeka писала, що У мережі розгорілися палкі суперечки через ведучих Нацвідбору на Євробачення.