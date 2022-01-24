Как передает Politeka.net, несколько месяцев назад Илона Гвоздева поехала в Грузию работать на грузинских «Танцах со звездами». Там она заболела коронавирусом, из-за чего ее возвращение в Украину затянулось.
В Инстаграм артистка поделилась летними атмосферными фотографиями, на которых козырнула загорелой кожей и подкачанным телом. Гвоздева позировала в красивом белом платье с необычным вырезом на спине, которое она игриво приспустила.
«Дай Бог всем нам мирного неба над головой и ещё много светлых, радостных и счастливых дней жизни для нас всех!», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу восторженных слов.
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«Какая красивая», «Какая же вы прикольная! Восхищаюсь вами!», «От этих фото можно подпитываться энергией долгими зимними днями-вечерами. Очень красиво», «Очень нежные фото, Илона», «Фотография супер, приятно смотреть, умница, ангел красивый», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Гвоздева очаровала кадрами в отельном номере: "Просто красиво".
Как сообщала Politeka, Гвоздева не смогла сдержать смех из-за танцев мужа: "Шел 7-й день...".
Также Politeka писала, что Гвоздева засветила, как развлекается на карантине.