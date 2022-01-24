Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вирішила навчити чоловіка танцям під час самоізоляції в іншій країні.

Ілона Гвоздьова разом з чоловіком, бізнесменом Іваном Хомячуком, вирушили до Грузії, де вона заразилася коронавірусом, передає Politeka.net.

Зараз пара перебуває на самоізоляції в іншій країні. Хореограф неодноразово зізнавалася, що хоче швидше приїхати до дітей, адже шалено сумує.

А поки подружжя намагається скрасити будні в самоізоляції. Так, Ілона Гвоздьова вирішила навчити чоловіка танцю для відео в Тік Ток. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Йшов 7-й день ізоляції і 1-й коли я почала чоловіка вчити танцювати для Тік - Ток🤣", - підписала кадри танцівниця.

Публікація швидко зібрала понад 7000 переглядів і багато коментарів.

"Дуже круто! Класссс🔥 🔥 🔥ви великі молодці!!!!❤️", "🔥🔥🔥🔥❤️ Класні", "😂😂😂 да круто все вышло, вы молодцы 🔥", "Головне бажання, здорово!👏 👏 👏 ", "Приємно і цікаво дивитися коли ви танцюєте разом🙌❤️😍", " у чоловіка начебто навіть краще виходить, ніж у вас😂", " головне-позитив!",- написали користувачі Мережі.

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