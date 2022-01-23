Відомий хореограф Ілона Гвоздьова вдруге захворіла коронавірусом і не може повернутися в Україну.

Хореограф і зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка захворіла коронавірусом і через це застрягла в Грузії, показала, як розважає себе на карантині. Як пише Politeka.net, жартівливе відео з'явилося на сторінці в Instagram Ілони Гвоздьової.

У кадрі відома танцівниця тримає собаку на руках і співає пісню італійською мовою «Bongo Cha Cha Cha».

За допомогою фільтрів пес Ілони також заспівав.

"Міккі передає всім вам привіт💋», - звернулася вона до фоловерів.

Зазначимо, що за добу до вильоту з Тбілісі в Україну Ілона Гвоздьова отримала позитивний тест на COVID-19.

Сама Гвоздьова відчуває себе добре і ніяких симптомів коронавірусної хвороби не спостерігає, проте танцівниці необхідно перебувати на самоізоляції мінімум 10-14 днів.

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