Хореограф і зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка захворіла коронавірусом і через це застрягла в Грузії, показала, як розважає себе на карантині. Як пише Politeka.net, жартівливе відео з'явилося на сторінці в Instagram Ілони Гвоздьової.
У кадрі відома танцівниця тримає собаку на руках і співає пісню італійською мовою «Bongo Cha Cha Cha».
За допомогою фільтрів пес Ілони також заспівав.
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Зазначимо, що за добу до вильоту з Тбілісі в Україну Ілона Гвоздьова отримала позитивний тест на COVID-19.
Сама Гвоздьова відчуває себе добре і ніяких симптомів коронавірусної хвороби не спостерігає, проте танцівниці необхідно перебувати на самоізоляції мінімум 10-14 днів.
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