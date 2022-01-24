Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Sonya Kay, яка є племінницею Софії Ротару, повідомила шанувальникам про завершення свого співочого проекту під цим ім'ям. При цьому артистка не сказала, Чи буде взагалі виступати далі навіть під іншими іменами.

У своєму Instagram Соня опублікувала фото і відео з концертів і закулісся, а в підписі до публікації розповіла про своє рішення.

"Дорогі друзі, У мене для вас важлива новина. Хочу Вам повідомити, що як співачка Sonya Kay, я закінчила свою кар'єру. Я вважаю, що я зі своєю командою внесли величезний внесок в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде в тренді і може звучати стильно і сучасно. Я отримала кілька нагород важливих в нашій країні і страшенно цим пишаюся!",- розповіла співачка.

В кінці посту Sonya Kay трепетно попрощалася з фанатами своєї творчості: "Я прощаюся з вами з сумом в серці і зі сльозами на очах. Я хочу вам сказати, що якщо у вас є мрія, як у мене колись була мрія стати співачкою, ніколи не опускайте руки, вірте в себе і знайте, що у вас все обов'язково вийде! З любов'ю і вдячністю кожному з вас! Ваш Sonya Kay!".

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