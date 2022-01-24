У студії "Квартал 95" розповіли деталі майбутньої прем'єри популярного шоу "Ліга сміху" - у новому сезоні будуть зміни як у тренерському складі, так і серед ведучих.

Як передає Politeka.net, в Instagram "Квартал 95" представили нового співведучого Євгена Кошового.

"Починаємо тиждень з крутих новин! Дев'ятий сезон @ligasmeha стартував з новими тренерами, новими ведучими і приготував багато сюрпризів. У цьому сезоні з Євгеном Кошовим ведучим проекту став фронтмен команди "Загорецька Л. С." – Віктор Розовий!",- підписали фото автори аккаунта.

У тренерське крісло знову повернеться Ігор Ласточкін, а новим тренером стане відома гумористка Тетяна Лазарєва. Всі інші судді, включаючи Машу Єфросиніну і Володимира Дантеса залишаться ті самі зірки.

"Нарешті Ігор Ласточкін повернувся до тренерського складу! Це найпрекрасніша новина!", "Дантес в грі!", "Заруба Дантеса і Ласточкіна буде", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Єфросиніна розповіла, чому її дочка повернулася з Канади в Україну:"Потрапила в доросле життя".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніній посипалися "погрози" після інтерв'ю з відомим боксером:"Пора відписатися".

Також Politeka писала, що у "Кварталі 95" зганьбилися з привітанням Станіслава Боклана:"Господи, що ж ви так лякаєте".