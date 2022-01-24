Як передає Politeka.net, в Instagram "Квартал 95" представили нового співведучого Євгена Кошового.
"Починаємо тиждень з крутих новин! Дев'ятий сезон @ligasmeha стартував з новими тренерами, новими ведучими і приготував багато сюрпризів. У цьому сезоні з Євгеном Кошовим ведучим проекту став фронтмен команди "Загорецька Л. С." – Віктор Розовий!",- підписали фото автори аккаунта.
У тренерське крісло знову повернеться Ігор Ласточкін, а новим тренером стане відома гумористка Тетяна Лазарєва. Всі інші судді, включаючи Машу Єфросиніну і Володимира Дантеса залишаться ті самі зірки.
"Нарешті Ігор Ласточкін повернувся до тренерського складу! Це найпрекрасніша новина!", "Дантес в грі!", "Заруба Дантеса і Ласточкіна буде", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Єфросиніна розповіла, чому її дочка повернулася з Канади в Україну:"Потрапила в доросле життя".
Як повідомляла Politeka, Єфросиніній посипалися "погрози" після інтерв'ю з відомим боксером:"Пора відписатися".
Також Politeka писала, що у "Кварталі 95" зганьбилися з привітанням Станіслава Боклана:"Господи, що ж ви так лякаєте".