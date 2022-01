Як пише Politeka.net, успішна українська співачка і продюсер Наталія Могилевська поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Співачка, яка була головним суддею проекту» Співають всі", де пісенний талант учасників оцінювали 100 суддів, показала кадри, зняті в гримерці. Шоу є адаптацією грандіозного проекту по всесвітньо відомому формату All Together Now.

Зокрема вона показала, як роздає вказівки.

Наталя Могилевська сиділа в халаті і перед дзеркалом.

"Ви трохи так відкриєте мене, я з центру вже через вас ... ви можете так ручкою на мене показати, один з одним типу: «добре співає, добре співає Наташка, молодець», - сказала співачка.

Як відомо, переможцем прем'єрного сезону» Співають всі " в Україні став 16-річний співак Муаяд Абдельрахім.

Нагадаємо, Могилевська засвітила зворушливі моменти з Горбуновим і Монатіком, відео: "Це так мило"

Як повідомляла Politeka, Могилевська в купальнику збентежила видом на морозі: "Наташенька, яка ви цукерка"

Також Politeka писала, що Могилевська в купальнику вийшла на сніг, вразивши загартуванням