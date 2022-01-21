Как пишет Politeka.net, успешная украинская певица и продюсерНаталья Могилевская решила показать, как укреплялет свой иммунитет на морозе и закаляется на празндики. В прошлом году исполнительница уже рассказывала об этом.

«Девочки, вот вам мой лайфхак, как выгулять красивую летнюю обувь, если она у вас новая, а лето вроде как еще не скоро 😀😉 #могилевская #ахзиматымоязима #доброеутро» - пишет Могилевская под зимним кадром.

«У @soloha_official больше! Но и здесь - красиво! 😍👏; Какие ноги😍🔥 Красотка❤️; Ната вы прекрасно выглядите❤️; Красавица, Наталка❤️; Наталья, очень хорошо выглядите!; Шикарно; Ну очень красивый кадр! Фото просто замечательное! 😍🔥; 🔥Наташа ты огонь.😉👍💞Само очарование. Наталья вы прекрасны.😍❤️❤️Очень смело 👌❄; Наташенька, какая вы конфетка...❤️».

«Переохлаждение для организма. Это вообще полезно? Точно? После погружения в ледяную воду у человека учащается пульс и повышается артериальное давление, также сужаются сосуды, а организм будто пронзает током, поэтому человек чувствует себя свежо и бодро.

Причина этих процессов - сильный стресс Потом мы чувствуем удовольствие, прилив сил, энергию, холод уже вовсе не ощущается, а все благодаря эндорфинов, того самого гормона радости», - написала также артистка.

Напомним, Могилевская обескуражила видом с бокалом в руках: "У меня для вас подарок".

Как сообщала Politeka, Похудевшая Могилевская удивила новым образом на премьере у Поляковой: "Оля, я так спешила к тебе".

Также Politeka писала, что Могилевская в одном полотенце разговорилась о страхе постареть и операциях: "Итак, продаём квартиру и...".