Хадсона Ли Мэдсена нашли мертвым на острове Оаху на Гавайях, где он жил со своей женой Карли, передает издание The Sun. Когда именно произошла трагедия, не уточняется.
Пресс-секретарь Департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу заявила: "Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения в голову". Полиция подозревает самоубийство.
Согласно страничке покойного в Facebook, Хадсон служил в армии США и размещал фотографии, сделанные в Афганистане. В последнее время он жил с женой на Гавайях.
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Ранее в этом месяце Карли хвалила «удивительного мужа» Хадсона за помощь ей во время операции. Она написала: «Он потрясающе помог мне в моем выздоровлении, и я так благодарна!».
Родные оплакивают парня. В их заявлении, которое цитирует The Sun, говорится: «Мы раздавлены и переполнены горем и болью в связи с потерей Хадсона. Его память и свет будут помнить все, кто знал и любил его».
Отметим, 64-летний отец Хадсона Майкл Мэдсен снимался в таких фильмах Тарантино, как «Бешеные псы», «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка». Также он известен по картинам «Донни Браско», «Тельма и Луиза», «Город грехов».
К слову, Хадсон был крестником Тарантино. Всего у Майкла Мэдсена пятеро сыновей.
Публика успела прокомментировать трагедию: "Так печально..."; "У небес есть еще один Ангел. RIP Хадсон Мэдсен".
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