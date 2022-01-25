В полиции подтвердили гибель 26-летнего Хадсона Ли Мэдсена - он был сыном знаменитого актера Майкла Мэдсена, снимавшегося в нескольких культовых фильмах режиссера Квентина Тарантино.

Хадсона Ли Мэдсена нашли мертвым на острове Оаху на Гавайях, где он жил со своей женой Карли, передает издание The Sun. Когда именно произошла трагедия, не уточняется.

Пресс-секретарь Департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу заявила: "Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения в голову". Полиция подозревает самоубийство.

Michael Madsen's son Hudson dead in 'suspected suicide': report https://t.co/QaFIZRNJ4k via @pagesix — Dominick (@Dominic00719779) January 25, 2022

Согласно страничке покойного в Facebook, Хадсон служил в армии США и размещал фотографии, сделанные в Афганистане. В последнее время он жил с женой на Гавайях.

Ранее в этом месяце Карли хвалила «удивительного мужа» Хадсона за помощь ей ​​во время операции. Она написала: «Он потрясающе помог мне в моем выздоровлении, и я так благодарна!».

Родные оплакивают парня. В их заявлении, которое цитирует The Sun, говорится: «Мы раздавлены и переполнены горем и болью в связи с потерей Хадсона. Его память и свет будут помнить все, кто знал и любил его».

Отметим, 64-летний отец Хадсона Майкл Мэдсен снимался в таких фильмах Тарантино, как «Бешеные псы», «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка». Также он известен по картинам «Донни Браско», «Тельма и Луиза», «Город грехов».

К слову, Хадсон был крестником Тарантино. Всего у Майкла Мэдсена пятеро сыновей.

Публика успела прокомментировать трагедию: "Так печально..."; "У небес есть еще один Ангел. RIP Хадсон Мэдсен".

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