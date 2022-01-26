Популярна українська співачка Оля Полякова на зйомках шоу "Голос країни" показала свої взаємини з відомим продюсером і виконавцем Потапом.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новими кадрами у своєму Instagram. У новому сезоні "Голосу" Полякова зайняла крісло одного із зіркових тренерів поряд з Потап, Надей Дорофєєвої і Святославом Вакарчуком. Зараз співачка звикає до цієї ролі на зйомках програми.

На нових фото і відео Полякова показала себе на знімальному майданчику. Образ співачки не міг не привернути до себе увагу: на ній було коротке вузьке плаття яскраво-червоного кольору з ефектним декором у вигляді блискучого серця на грудях.

"Дорогенькі мої, "Голос країни" триває", - з посмішкою звернулася до шанувальників Полякова.

Вона також поділилася спільним фото зі своїм колегою Потап. На ньому артист сидів у тренерському кріслі з написом "Обираю тебе", повернувшись до Полякової і пильно дивлячись на неї. Співачка стояла поруч, поклавши руку на талію.

Відзначимо, що не так давно Полякова відзначилася двома гучними дуетами з популярними українськими співаками: Олегом Винником і DZIDZIO. Можливо, артистка захоче попрацювати разом і ще з одним своїм колегою.

Нагадаємо, Полякова отримала в свою команду на "Голосі країни" справжнього героя.

Як повідомляла Politeka, Полякова публічно пригрозила Дорофєєвій, пристрасті розпалюються.

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