Відома українська артистка і зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець зізналася, що у неї бувають депресивні стани, і розповіла про те, як з ними справляється.

Популярна гумористка вирішила відверто поговорити зі своїми шанувальниками в Instagram, передає Politeka.net. Зокрема, вона відповіла на питання про те, чи бувають у неї депресивні стани.

Кравець зізналася, що дійсно періодами відчуває у себе такі проблеми. При цьому, гумористка зазначила, що не намагається з ними боротися.

"Ви знаєте, я не борюся з ними, я в них живу і в них перебуваю. Дивлюся їм в очі і розумію, що мені зараз зовсім не "окей", - розповіла Кравець.

Актриса додала, що в цілому навчилася контролювати такі стани, щоб не "пропадати" зовсім як особистість.

"Цей стан приходить, так. Я в терапії, ви знаєте, вже давно. Тому я навчилася з цим справлятися, щоб не пропадати зовсім як душа, як особистість...", - додала Кравець, ще раз підкресливши, що не бореться з такими станами.

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