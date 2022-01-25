Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі все частіше з'являється перед камерами на прогулянках зі своїми дітьми, проте дивує зовнішністю.

Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram Анджеліни Джолі, яку вона завела зовсім недавно, доволньо рідко з'являються нові фото знаменитості. Однак, на фан-акаунтах досить багато нових знімків з Джолі.

Як правило, на публіці Джолі з'являється у вільних балахонах чорного кольору, приховує свою фігуру і не носить яскравих аксесуарів. Цього разу артистка прогулялася з однією зі своїх дочок, звично ховаючись від уваги фотографів.

А ось дочка актриси не стала приховувати себе від камер і вільно пройшлася в світлих рваних джинсах і футболці світло-сірого кольору. Відзначимо, зазвичай актриса з Віван гуляє після шопінгу і ходить в продуктовий магазин, уникаючи зайвої уваги.

Ми також писали, нещодавно стало відомо, що зірка продовжить свою благодійну діяльність, відмовляючись зніматися в нових фільмах. А нещодавно 46-річна зірка вирушила на шопінг зі своєю 17-річною дочкою Захарою, яка змінила зачіску.

Як звичайно, Джолі на прогулянці з'явилася вся в Чорному - в класичному кашеміровому пальто, вовняному платті і шкіряних чоботях, доповнивши образ чорно-білою сумкою.

Нагадаємо, що Джолі в шовковій блузці засвітила зайве:"вміє заманити".

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