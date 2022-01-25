Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського виконавця і хітмейкера Дмитра Монатіка Ірина, яка супроводжувала чоловіка в американському турі, поділилася кадром з відпочинку на Мальдівах. У своєму Instagram Іра виклала незвичайне фото, на якому з'явилася в дивовижній локації.

Як видно, красуня зображена на пляжі серед густої екзотичної зелені, вона затишно вмостилася в декоративному гнізді, яке є частиною пляжних меблів. Перед камерою Ірина з'явилася у вузькому темному купальнику, який підкреслив апетитні форми і пружне декольте. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографії дружина Монатіка розповіла про це незвичайне гніздо: "Дуже часто птахи перші відвідувачі і жителі острова. Цю птицю звуть - Kara, вона створена південноафриканським дизайнером Поркі Хефером, який прославився у всьому світі завдяки своїй меблів у формі гнізд птахів, акул... фантастика. Вірю, що це птах щастя. Вивчаючи планету".

Нагадаємо, Дружина Монатіка показала, як кайфує на курорті з чоловіком: "Щасливі мешканці джунглів".

Як повідомляла Politeka, Монатік в оточенні сім'ї засвітився біля відомої кіностудії: "Вже в Голлівуді знімається".

Також Politeka писала, що Дружину Монатіка, що відлетіла з України, засипали компліментами: "Розкішна жінка в розкоші".