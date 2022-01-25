Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского исполнителя и хитмейкера Дмитрия Монатика Ирина, которая сопровождала мужа в американском туре, поделилась кадром с отдыха на Мальдивах. В своем Instagram Ира выложила необычное фото, на котором появилась в удивительной локации.

Как видно, красотка запечатлена на пляже среди густой экзотической зелени, она уютно умостилась в декоративном гнезде, которое является частью пляжной мебели. Перед камерой Ирина появилась в узком темном купальнике, который подчеркнул аппетитные формы и упругое декольте. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии жена Монатика рассказала об этом необычном гнезде: "Очень часто птицы первые посетители и жители острова. Эту птицу зовут –Kara, она создана южноафриканским дизайнером Порки Хефером, который прославился во всем мире благодаря своей мебели в форме гнезд птиц, акул… фантастика. Верю, что это птица счастья. Изучая планету".

Напомним, Жена Монатика показала, как кайфует на курорте с мужем: "Счастливые обитатели джунглей".

Как сообщала Politeka, Монатик в окружении семьи засветился возле известной киностудии: "Уже в Голливуде снимается".

Также Politeka писала, что Жену Монатика, улетевшую из Украины, засыпали комплиментами: "Роскошная женщина в роскоши".