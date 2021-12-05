Жена известного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина поделилась с поклонниками новой фотографией, которую сделала в красивом зеркале во время пребывания в ОАЭ.

Как пишет Politeka.net, жена очень популярного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина Монатик (в девичестве Демичева), которая полетела вместе с мужем и сыновьями в объединении Арабские Эмираты, делится фотографиями и видео в своем Instagram.

На этот раз Ирина Монатик сфотографировалась в красивом зеркале. На фото было видно, что жена певца находится в роскошной комнате с большой люстрой, красивой мебелью и в светлых тонах.

"Арабская роскошь ❤️‍🔥", - написала Ирина.

Поклонники написали жене Монатика много комплиментов: "И ты роскошная 😍😍😍🌟 ", "Арабская роскошь – это ты 😉😘 "," Роскошная Ириша 🍓♥️ ", "Красота ❤️😍 ", "Роскошная женщина в роскоши 😍🔥❤️ ", "Ну ты прекрасна 😍❤️❤️ ".

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